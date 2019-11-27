Любовницу Виторгана за фото топлес высмеяли в Сети

«Блондинка в шоколаде» в минувшем сентябре вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе, и, судя по всему, прекрасно чувствует себя в этих отношениях.

Недавно сама Нино Нинидзе, известная своей относительной скромностью и нежеланием выставлять напоказ личную жизнь, опубликовала в Instagram откровенный снимок.

В кадре актриса позирует топлес лежа на полу в мужских брюках с ремнем. При этом она прикрывает обнаженную грудь руками, обняв себя за плечи. Образ завершает минималистичная стрижка, уложенная «под мальчика».

Поклонники знаменитости не оценили ее фотосессии. Многие приняли позировавшую в черно-белом кадре Нино за мужчину.

«Какой красивый брат у тебя!», «А это точно не мужик?», «Это не тетечка, это дядечка», «Унисекс», «Как-то очень... по мужски:)», «Нино, ну зачем тебе эти атмосферные фотосессии! Не надо обнажаться, дитя мое! Мамам это больно!» - пишут фолловеры.