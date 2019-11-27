Любовницу Виторгана за фото топлес высмеяли в Сети

Нино Нинидзе опубликовала откровенную фотографию в Instagram и получила неожиданную реакцию комментаторов.
С момента скандального расставания актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак скоро пройдет год, и за это время теперь уже бывшие супруги успели качественно наладить свою личную жизнь.
«Блондинка в шоколаде» в минувшем сентябре вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе, и, судя по всему, прекрасно чувствует себя в этих отношениях.
Недавно сама Нино Нинидзе, известная своей относительной скромностью и нежеланием выставлять напоказ личную жизнь, опубликовала в Instagram откровенный снимок.
Поклонники знаменитости не оценили ее фотосессии. Многие приняли позировавшую в черно-белом кадре Нино за мужчину.
«Какой красивый брат у тебя!», «А это точно не мужик?», «Это не тетечка, это дядечка», «Унисекс», «Как-то очень... по мужски:)», «Нино, ну зачем тебе эти атмосферные фотосессии! Не надо обнажаться, дитя мое! Мамам это больно!» - пишут фолловеры.