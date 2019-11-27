Пользователи Сети сломали глаза, изучая фото девочки с аномально худыми ногами

На фото, появившемся в том числе на Reddit, предстала девочка на фоне увядшей травы. Малышка была в сапогах и чёрных лосинах, при этом ее ноги выглядели очень странно. Они казались неестественно худыми и деформированными.

ФОТО: Reddit

Однако разгадка была на поверхности. Выложивший снимок пользователь с ником shellybean23 подписал:

Девочка позирует с пакетом попкорна.

Именно из-за него и создается впечатление, что с ногами девочки что-то не так. Попкорн, который малышка держит в руках, сливается с цветом травы, и его сложно заметить с первого взгляда.