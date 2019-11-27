Пластиковая кукла: новое фото Ани Лорак раскритиковали в Сети

В основном, хейтеры критикуют внешность звезды, отмечая, что Ани становится похожа на восковую куклу. В этот раз, увидев новые фото селебрити, пользователи обвинили Лорак в злоупотреблении фотошопом.

"Почему так много фотошопа, Каролина?", "Кто фотошопил фотографии? На первом фото - Каролина, на втором - кто здесь?", "Красивая женщина, но ретуши очень много", "Фотошоп превратил вас в восковую куклу", "Фотошопа все больше и больше", - писали в комментариях.