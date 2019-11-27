Русские на латино-вечеринке в Таллинне устроили такое... Это надо видеть! (ФОТО)

Music Factory и Captain Morgan подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

День рождения только раз в году… и на этот раз праздник получился особенно душевным! Дорогие гости, декорации, праздничный торт, лучшая музыка, страстные танцы и невероятно теплая атмосфера стали самым важным подарком для организаторов! «Благодарим вас, друзья, за то, что вы с нами!» - сказали организаторы.

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку – шампанское - рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE Christmas Special состоится 13 декабря в ночном клубе Privé, где дружной компанией отмечают приближение Рождества и Нового года!

