Ср, 27.11.2019
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Мужчина купил шоколадного Санта-Клауса и не поверил своим глазам, когда вскрыл фигурку
18+

Šokolaadist jõulumees.

ФОТО: SWNS/ScanPix

Житель Ланкашира приобрел в одном из местных супермаркетов шоколадную фигурку Санта-Клауса с сюрпризом внутри...

28-летний Джейсон Гривз из Блэкли, Ланкашир, Англия на прошлой неделе приобрел для себя в местном Tesco угощение, дабы в полной мере ощутить дух Рождества. Шоколадный Санта обошелся мужчине всего в 1 фунт (или 1.17 евро). 

При осмотре сладости он обнаружил, что шоколадный Санта не обделен мужским достоинством. Об этом неожиданном сюрпризе под фольгой Джейсон рассказал своей 19-летней подруге Кэндис, после чего пара хорошенько посмеялась, прежде чем сделать несколько памятных кадров.

После мужчина связался с Tesco, чтобы предупредить их о возможной плохой партии.

Šokolaadist jõulumees.

ФОТО: SWNS/ScanPix

Я взял его только потому, что он был на кассе, а мне захотелось чего-нибудь сладкого. Я взял его домой и собирался поделиться им с моей девушкой. Когда же я это увидел, мне пришлось хорошенько ещё раз присмотреться. Если честно, то после этого я просто расхохотался. Я не знаю, был ли это последний день на рабочем месте работника склада и им просто захотелось пошутить, или же это был просто несчастный случай. Это забавно. Конечно, если бы я был ребёнком, тогда бы это была совсем другая история. Я рассказал об этом Tesco, но им было все равно,

— рассказал парень. 

Упс … Похоже, Санта-Клаус показал лишнее. Конечно, если клиент хочет вернуть товар, мы можем договориться об этом в ближайшем крупном магазине Tesco,

— сказал представитель Tesco.

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