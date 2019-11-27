Мужчина купил шоколадного Санта-Клауса и не поверил своим глазам, когда вскрыл фигурку
Житель Ланкашира приобрел в одном из местных супермаркетов шоколадную фигурку Санта-Клауса с сюрпризом внутри...
28-летний Джейсон Гривз из Блэкли, Ланкашир, Англия на прошлой неделе приобрел для себя в местном Tesco угощение, дабы в полной мере ощутить дух Рождества. Шоколадный Санта обошелся мужчине всего в 1 фунт (или 1.17 евро).
При осмотре сладости он обнаружил, что шоколадный Санта не обделен мужским достоинством. Об этом неожиданном сюрпризе под фольгой Джейсон рассказал своей 19-летней подруге Кэндис, после чего пара хорошенько посмеялась, прежде чем сделать несколько памятных кадров.
После мужчина связался с Tesco, чтобы предупредить их о возможной плохой партии.
Я взял его только потому, что он был на кассе, а мне захотелось чего-нибудь сладкого. Я взял его домой и собирался поделиться им с моей девушкой. Когда же я это увидел, мне пришлось хорошенько ещё раз присмотреться. Если честно, то после этого я просто расхохотался. Я не знаю, был ли это последний день на рабочем месте работника склада и им просто захотелось пошутить, или же это был просто несчастный случай. Это забавно. Конечно, если бы я был ребёнком, тогда бы это была совсем другая история. Я рассказал об этом Tesco, но им было все равно,
— рассказал парень.
Упс … Похоже, Санта-Клаус показал лишнее. Конечно, если клиент хочет вернуть товар, мы можем договориться об этом в ближайшем крупном магазине Tesco,
— сказал представитель Tesco.