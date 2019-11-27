Мужчина купил шоколадного Санта-Клауса и не поверил своим глазам, когда вскрыл фигурку

Я взял его только потому, что он был на кассе, а мне захотелось чего-нибудь сладкого. Я взял его домой и собирался поделиться им с моей девушкой. Когда же я это увидел, мне пришлось хорошенько ещё раз присмотреться. Если честно, то после этого я просто расхохотался. Я не знаю, был ли это последний день на рабочем месте работника склада и им просто захотелось пошутить, или же это был просто несчастный случай. Это забавно. Конечно, если бы я был ребёнком, тогда бы это была совсем другая история. Я рассказал об этом Tesco, но им было все равно,