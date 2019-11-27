Какой болезни поможет избежать творог

Остеопороз является одним из самых тяжелых заболеваний для человека. «Рамблер» выяснил, как предотвратить появление опасного заболевания, употребляя такой продукт, как творог.
Почему возникает остеопороз
Это заболевание костной ткани, которое делает наши кости невероятно хрупкими, приводя к многочисленным переломам всех конечностей. При остеопорозе минеральная плотность костей значительно снижается. Ученые медицинского университета Ганновера вывели множество причин проявления данного заболевания, например, в молодые годы многие не уделяют должное внимание своему здоровью, употребляя большое количество алкоголя, табачных изделий и низкокачественной еды - фастфуда. Плюс ко всему, в городских условиях все жители привыкают к малоподвижности, тем самым дают возможность многочисленным заболеваниям наведываться в их жизнь. После 45 лет в человеческом организме сокращается выработка определенных гормонов, необходимых нашим костям. Большинство людей даже и не задумываются о балансе микроэлементов в организме и впоследствии страдают от их дефицита.
Профилактика правильным питанием
Научно доказано: фактором, препятствующим появлению остеопороза, является правильный и сбалансированный рацион. Медики призывают употреблять в пищу только натуральные продукты и отказаться от консервантов, содержащихся во многих продуктах. Консерванты мешают усвоению полезных веществ в организме и способствуют быстрому выведению кальция, который является главным для поддержания костных тканей. В каких продуктах содержатся важные для костей микроэлементы?
Творог, молоко, сыр и другая молочная продукция.
Рыба и птица.
Фрукты и овощи, бобовые, стручковые и различные крупы.
Почему творог на первом месте
В число элементов, содержащихся в твороге, входит:
- Витамин В12, помогающий нервной системе функционировать.
- Витамин В2, отвечающий за метаболизм.
- Витамин А. Он полезен для выработки клеток, которые отвечают за иммунную систему и внешний вид кожи.
Здоровый человек может есть творог в любое время суток, но всегда стоит обращать внимание на режим дня и личные предпочтения. Так как творог богат белком, который долго усваивается в организме, этот продукт лучше всего подходит для завтрака. Если вам захочется поужинать творогом, обратите внимание на его жирность, она может сказаться на поджелудочной железе, перегрузив ее большим количеством натрия.