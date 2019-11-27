Какой болезни поможет избежать творог

Почему возникает остеопороз

Это заболевание костной ткани, которое делает наши кости невероятно хрупкими, приводя к многочисленным переломам всех конечностей. При остеопорозе минеральная плотность костей значительно снижается. Ученые медицинского университета Ганновера вывели множество причин проявления данного заболевания, например, в молодые годы многие не уделяют должное внимание своему здоровью, употребляя большое количество алкоголя, табачных изделий и низкокачественной еды - фастфуда. Плюс ко всему, в городских условиях все жители привыкают к малоподвижности, тем самым дают возможность многочисленным заболеваниям наведываться в их жизнь. После 45 лет в человеческом организме сокращается выработка определенных гормонов, необходимых нашим костям. Большинство людей даже и не задумываются о балансе микроэлементов в организме и впоследствии страдают от их дефицита.

Профилактика правильным питанием

Научно доказано: фактором, препятствующим появлению остеопороза, является правильный и сбалансированный рацион. Медики призывают употреблять в пищу только натуральные продукты и отказаться от консервантов, содержащихся во многих продуктах. Консерванты мешают усвоению полезных веществ в организме и способствуют быстрому выведению кальция, который является главным для поддержания костных тканей. В каких продуктах содержатся важные для костей микроэлементы?

Творог, молоко, сыр и другая молочная продукция.

Рыба и птица.

Фрукты и овощи, бобовые, стручковые и различные крупы.

Почему творог на первом месте

В число элементов, содержащихся в твороге, входит:

Витамин В12, помогающий нервной системе функционировать. Витамин В2, отвечающий за метаболизм. Витамин А. Он полезен для выработки клеток, которые отвечают за иммунную систему и внешний вид кожи.