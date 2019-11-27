Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

По словам модели, бывший супруг не помогает ей растить сына, но русская красавица все равно ему благодарна.
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» рассказала, что высокопоставленный отец ее ребенка по-прежнему не помогает малышу. Хотя ранее заявлял о готовности выплатить бывшей супруге около 85 000 евро. Звезда воспитывает сына самостоятельно, но благодарна экс-королю Малайзии за то, что Леон появился на свет. Мальчик уже пытается ползать и говорить.
Чтобы содержать сына, Воеводина собирается развивать свой косметический бизнес. Карьеру модели она забросила и снимается в фотосессиях лишь для удовольствия. Работать Оксана планирует в России, но не исключает переезда за рубеж.