Война с порнозвездами: почему Instagram массово удаляет аккаунты тружениц секс-индустрии?

Президент Гильдии порноактеров Алана Эванс сообщила BBC о том, что Instagram удалил уже более 1300 аккаунтов порнозвезд без объяснения причин.
Соцсеть отключала профили с марта до этого момента. Утверждается, что звезды не нарушали правил и не выкладывали обнаженные фотографии.
Больше всего сообщество отреагировало на удаление аккаунта актрисы Джессики Джеймс, которая умерла в сентябре этого года. Эванс сообщила, что потребовала от Instagram объяснений, на что получила ответ: «все соответствует правилам сервиса».
Тогда Алана попросила удалить нарушающий правила контент (сама этого сделать не может), а профиль просто восстановили без объяснения причин.
Представители порноиндустрии считают поведение социальной сети лицемерным. Например, фото Шерон Стоун с открытой грудью никак скрыто не было. На подобные запросы Instagram не отвечает.
Звезды жалуются на нечеткие правила соцсети и противников индустрии
Многие порноактеры уверены, что во всем виноваты противники порноиндустрии. Анонимная собеседница BuzzFeed News, чей профиль удалили, даже сообщила, что каждую неделю теряет по $2 тыс. Это немаленькая сумма.
Все эти факты подтвердил неизвестный Твиттер-аккаунт Omid, который берет ответственность на себя. Пользователь часто отправлял угрозы и советовал сменить профессию.
Второй вопрос, с которым столкнулись порнозвезды — расплывчатые правила Instagram. В соцсети это даже не особо отрицают.
Все зависит от офиса. Между региональными отделениями нюансы могут отличаться, поскольку четко не прописаны. Например, формулировка «получите в ЛС видео» в одном штабе не намекает ни на что, а другой подразумевает неприемлемый контент. Последнее подразумевает под собой закон о прекращении секс-трафика, принятый в 2018 году.
Проблема до сих пор не решена
Страдают не только порноактрисы, но и актеры. Что с этим делать, никто не может дать четкого ответа.
Your IG account was deleted due to your pornographic activities.— OMID (@OMID91679072) November 26, 2019
You should know:
1. Creating new accounts is just a waste of time, I will delete them again.
2. Blocking me doesn't help you, I watch you!
Leave porn and live a better and respectful life.#say_no_to_porn pic.twitter.com/oshzxnjHcw