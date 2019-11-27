Война с порнозвездами: почему Instagram массово удаляет аккаунты тружениц секс-индустрии?

Президент Гильдии порноактеров Алана Эванс сообщила BBC о том, что Instagram удалил уже более 1300 аккаунтов порнозвезд без объяснения причин.

Соцсеть отключала профили с марта до этого момента. Утверждается, что звезды не нарушали правил и не выкладывали обнаженные фотографии.

Больше всего сообщество отреагировало на удаление аккаунта актрисы Джессики Джеймс, которая умерла в сентябре этого года. Эванс сообщила, что потребовала от Instagram объяснений, на что получила ответ: «все соответствует правилам сервиса».

Тогда Алана попросила удалить нарушающий правила контент (сама этого сделать не может), а профиль просто восстановили без объяснения причин.

Представители порноиндустрии считают поведение социальной сети лицемерным. Например, фото Шерон Стоун с открытой грудью никак скрыто не было. На подобные запросы Instagram не отвечает.

Звезды жалуются на нечеткие правила соцсети и противников индустрии

Многие порноактеры уверены, что во всем виноваты противники порноиндустрии. Анонимная собеседница BuzzFeed News, чей профиль удалили, даже сообщила, что каждую неделю теряет по $2 тыс. Это немаленькая сумма.

Все эти факты подтвердил неизвестный Твиттер-аккаунт Omid, который берет ответственность на себя. Пользователь часто отправлял угрозы и советовал сменить профессию.

Второй вопрос, с которым столкнулись порнозвезды — расплывчатые правила Instagram. В соцсети это даже не особо отрицают.

Все зависит от офиса. Между региональными отделениями нюансы могут отличаться, поскольку четко не прописаны. Например, формулировка «получите в ЛС видео» в одном штабе не намекает ни на что, а другой подразумевает неприемлемый контент. Последнее подразумевает под собой закон о прекращении секс-трафика, принятый в 2018 году.

Проблема до сих пор не решена

Страдают не только порноактрисы, но и актеры. Что с этим делать, никто не может дать четкого ответа.