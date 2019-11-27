«Это не она!»: Фото Аллы Пугачевой без грима вызвало переполох

Как оказалось, и такой снимок есть в архиве «женщины, которая поет». В одной из фанатских групп звезды появилась редкая фотография Аллы Борисовны. Правда артиста там совсем на себя не похожа.

- Это не она! - сомневаются молодые поклонники АБ.

- Да, нет, это старый снимок, сделанный ещё в старой квартире Аллы на Тверской, - объясняют новичкам давние поклонники певицы.

Как выяснилось, звезду сфотографировали без прикрас в 95 году. Алле Борисовне тут всего 46 лет.

Снимок попал на дебютную обложку журнала «Стас», который издавал друг артистки музыкант Стас Намин. Кстати, Намин потом объяснял журналистам, что разместил скандальное фото АБ с ее согласия.

- По-моему, фотография получилась хорошая - Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная, - говорит Намин. - Просто такой ее мало кто видел - все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие.