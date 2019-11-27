Больной вид Николая Расторгуева напугал его поклонников

На днях в Сети появился снимок 62-летнего артиста, спровоцировавший бурное обсуждение среди его фанатов.

Юзеры заявили, что певец плохо выглядит, устал и серьезно болен. При этом неизвестно, что стало причиной такого вида знаменитости. «Плохо дело», «Может это искусственное старение с помощью приложения? что-то уж совсем не очень…», «Дай бог ему здоровья!», «Так старенько выглядит», «Плохо очень выглядит, как старец, может, болен», - пишут фолловеры.

Николай Расторгуев ФОТО: Instagram

Известно, что Николай Расторгуев на протяжении длительного времени страдал почечной недостаточностью. Несколько лет он стоял в очереди на пересадку почки.

Проблемы с почками у певца начались в 2015 году, когда Николай Расторгуев простудился на горнолыжном курорте и попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Недуг дал осложнение на почки, и потребовалось проведение пересадки органа. Однако найти подходящего донора оказалось не так просто, но в конце концов почка нашлась в порядке общей очереди.