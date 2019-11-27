Читатель: зачем регистрировать поездку на общественном транспорте?

Но я никак не могу взять в толк, почему я должен каждый раз валидировать свой проезд. Мне не нужен билет, я не еду «зайцем». Контролер всегда поучает, что ты должен это делать, хотя и видит мою прописку у себя в аппарате. Если таким образом проверяется загруженность линий, то я думаю, что это уже заранее известно.