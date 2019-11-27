Ср, 27.11.2019
Галерея и видео: во второй вечер фестиваля на пароме Стокгольм-Таллинн творческие коллективы разошлись не на шутку. Смотрите, что творят! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Читатель: зачем регистрировать поездку на общественном транспорте?

Валидатор.

ФОТО: Laura Oks

Хотел бы задать вопрос по поводу валидации бесплатного проезда в столице. Дело в том, что я, как и многие, являюсь жителем Таллинна и, соответственно, обладаю правом бесплатного проезда в общественном транспорте, пишет читатель «МК-Эстонии» Андрей.

Но я никак не могу взять в толк, почему я должен каждый раз валидировать свой проезд. Мне не нужен билет, я не еду «зайцем». Контролер всегда поучает, что ты должен это делать, хотя и видит мою прописку у себя в аппарате. Если таким образом проверяется загруженность линий, то я думаю, что это уже заранее известно.

Подробнее читайте на mke.ee

НАВЕРХ