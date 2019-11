Узнайте, что подарила Керсти Кальюлайд юмористу и президенту Владимиру Зеленскому

На встрече Елена Зеленская появилась в элегантном образе: на ней были блузка из струящейся ткани оттенка вареной сгущенки и белые брюки широкого кроя. Look первой леди Украины дополняли нюдовый макияж и небрежная коса.

В знак признательности Кальюлайд сделала Владимиру Зеленскому забавный подарок. Она вручила украинскому лидеру велосипед с надписью на английском языке: To President of Ukraine, H.E. Volodymyr Zelensky («Президенту Украины, Его Превосходительству Владимиру Зеленскому». — Прим. ред.). Презент стал отсылкой к сериалу «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько. По его сюжету украинский лидер ездил на работу исключительно на велосипеде.