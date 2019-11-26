Ольга Серябкина отказалась ехать в кругосветное путешествие с Максимом Фадеевым

Около двух недель назад Фадеев заявил, что будет работать над пластинкой во время кругосветного путешествия, которое продлится 111 дней. «Мы с новыми артистами хотим сделать это в океане. Мне кажется, это интересная идея. Будем вести оттуда трансляцию, возьмем с собой съемочную группу. О сроках сообщим позже», — отметил Максим Александрович.

Как выяснилось, в составе творческой экспедиции отсутствует Ольга Серябкина. У артистки запланировано много выступлений. «Я никуда не собираюсь, остаюсь здесь. У меня очень плотный график, весь декабрь расписан под корпоративы. Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду — у меня все прекрасно», — отметила Ольга.