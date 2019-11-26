Ольга Серябкина отказалась ехать в кругосветное путешествие с Максимом Фадеевым

Недавно продюсер попрощался со всеми артистами своего лейбла. Теперь он нацелен покорять мировую сцену с более талантливыми подопечными. Уже скоро поклонников творчества Фадеева ждет еще один сюрприз — новый альбом.
Около двух недель назад Фадеев заявил, что будет работать над пластинкой во время кругосветного путешествия, которое продлится 111 дней. «Мы с новыми артистами хотим сделать это в океане. Мне кажется, это интересная идея. Будем вести оттуда трансляцию, возьмем с собой съемочную группу. О сроках сообщим позже», — отметил Максим Александрович.
Как выяснилось, в составе творческой экспедиции отсутствует Ольга Серябкина. У артистки запланировано много выступлений. «Я никуда не собираюсь, остаюсь здесь. У меня очень плотный график, весь декабрь расписан под корпоративы. Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду — у меня все прекрасно», — отметила Ольга.
К слову, Серябкиной повезло больше, чем другим артистам лейбла MALFA. Ей достались права на исполнение всех песен группы SEREBRO. Артистке, которая сегодня активно развивает сольную карьеру под псевдонимом MOLLY, это явно на руку. Как говорит Ольга, этот год был для нее весьма удачным. «Важных событий было много — все не перечислишь. Главное, на что я надеюсь как артист, — что своей музыкой сделала счастливым хотя бы одного человека», — поделилась звезда, пишет «Стархит».