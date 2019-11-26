Ср, 27.11.2019
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Полная противоположность: в Сети появилось фото младшего брата Тимати

Тимати в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Мать известного российского рэпера Тимати удивила подписчиков своего Instagram публикацией фотографий своего менее звездного сына и младшего брата Тимати - Артема.

Симона Черноморская разместила снимок, на котором Артем весело проводит время в компании своей племянницы - дочери Тимати - на картодроме.

«Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне?!» - спрашивает мама Тимати у фолловеров.

Комментаторы заметили невероятные различия во внешности и темпераменте двух сыновей женщины. Многие разглядели у Артема печальный взгляд и душевную доброту.

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