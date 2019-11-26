Полная противоположность: в Сети появилось фото младшего брата Тимати

Симона Черноморская разместила снимок, на котором Артем весело проводит время в компании своей племянницы - дочери Тимати - на картодроме.

«Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне?!» - спрашивает мама Тимати у фолловеров.