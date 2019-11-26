Полная противоположность: в Сети появилось фото младшего брата Тимати

Мать известного российского рэпера Тимати удивила подписчиков своего Instagram публикацией фотографий своего менее звездного сына и младшего брата Тимати - Артема.
Симона Черноморская разместила снимок, на котором Артем весело проводит время в компании своей племянницы - дочери Тимати - на картодроме.
«Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне?!» - спрашивает мама Тимати у фолловеров.
Комментаторы заметили невероятные различия во внешности и темпераменте двух сыновей женщины. Многие разглядели у Артема печальный взгляд и душевную доброту.