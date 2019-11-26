«Целую тебя неприлично»: Павел Воля написал стихотворение в честь годовщины свадьбы с Ляйсан Утяшевой

Вчера 40-летний Павел Воля и 34-летняя Ляйсан Утяшева отметили важную дату в истории их семьи — со дня свадьбы звезд прошло ровно семь лет. Отпраздновать очередную годовщину Павел и Ляйсан решили наедине, пишет Сплетник.
Оставив шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию на попечение родственников, звездная пара отправилась в столичный пятизвездочный отель Ararat Park Hyatt Moscow — там Воля и Утяшева провели романтический вечер.
Номер Павла и Ляйсан был украшен большим количеством воздушных шаров в виде сердец, к каждому из которых был привязан снимок из семейного архива пары. Увидев это, супруги сразу же предались воспоминаниям, не забывая при этом снимать сторис на свои телефоны.
В честь праздника Воля и Утяшева также опубликовали в своих микроблогах поздравительные посты, посвященные годовщине со дня их свадьбы. Их супруги сопроводили трогательным слайд-шоу, сделанным из их совместных снимков.
7 лет назад родилась маленькая ячейка общества. Но с первой эмоции, думаю, прошло еще столько же. И каждый день, как впервые... Спасибо всем за поздравления и сюрпризы. Всем любви! Мудрой, хулиганской, трогательной, сильной, страстной и нежной. В глазах и действиях, в мечтах и в жизни,
— написала в своем Instagram Ляйсан.
Павел же посвятил возлюбленной стихотворение собственного сочинения. Артист не смог вместить свою любовь в малом количестве строк и написал Ляйсан целую "поэму" — мы приводим небольшую часть из этого произведения:
Мы едем счастливым маршрутом,
Мы без багажа, с нами дети,
И мы просыпаемся утром,
Чтоб выпить мгновения эти.
Так много хорошего рядом,
Так важного много внутри,
Я снова ищу тебя взглядом,
И слушаю. Ты говори!!!
Рассказывай мне свои тайны,
Мечты, свои страхи и боль,
Случайности ведь не случайны,
Как наша с тобою любовь.
Ведь кто-то повел нас к друг другу,
Кто? Этот вопрос без ответа.
Но как-то сквозь снег и сквозь вьюгу,
С тобой мы приехали в лето.
Где яркое солнце и море,
Тепло, доброта и беспечность,
Где я обнимаюсь с тобою,
И эти объятия — вечность!
Что скажут про нас — безразлично.
Как смотрят на нас — так не важно.
Целую тебя неприлично.
Любовь не рождается дважды.
Лишь только однажды есть шанс,
И мы за него зацепились.
Нам выдано счастье в аванс
За то, что мы просто влюбились.
Семь лет. Пусть не рвется, где тонко.
Пусть горе нам даже не снится.
Спасибо за все, чемпионка!
С днем свадьбы тебя, моя птица! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)
Многие подписчики восхитились умением Павла складывать стихи и признались, что произведение, посвященное Ляйсан, растрогало их до слез. Фолловеры также отметили, что Утяшева и Воля идеально друг другу подходят, и пожелали им пронести эту нежность и любовь друг к другу через годы.