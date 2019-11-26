«Целую тебя неприлично»: Павел Воля написал стихотворение в честь годовщины свадьбы с Ляйсан Утяшевой

Мы едем счастливым маршрутом,

Мы без багажа, с нами дети,

И мы просыпаемся утром,

Чтоб выпить мгновения эти.

Так много хорошего рядом,

Так важного много внутри,

Я снова ищу тебя взглядом,

И слушаю. Ты говори!!!

Рассказывай мне свои тайны,

Мечты, свои страхи и боль,

Случайности ведь не случайны,

Как наша с тобою любовь.

Ведь кто-то повел нас к друг другу,

Кто? Этот вопрос без ответа.

Но как-то сквозь снег и сквозь вьюгу,

С тобой мы приехали в лето.

Где яркое солнце и море,

Тепло, доброта и беспечность,

Где я обнимаюсь с тобою,

И эти объятия — вечность!

Что скажут про нас — безразлично.

Как смотрят на нас — так не важно.

Целую тебя неприлично.

Любовь не рождается дважды.

Лишь только однажды есть шанс,

И мы за него зацепились.

Нам выдано счастье в аванс

За то, что мы просто влюбились.

Семь лет. Пусть не рвется, где тонко.

Пусть горе нам даже не снится.

Спасибо за все, чемпионка!

С днем свадьбы тебя, моя птица! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)