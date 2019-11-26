Вт, 26.11.2019
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«Целую тебя неприлично»: Павел Воля написал стихотворение в честь годовщины свадьбы с Ляйсан Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

ФОТО: Instagram

Вчера 40-летний Павел Воля и 34-летняя Ляйсан Утяшева отметили важную дату в истории их семьи — со дня свадьбы звезд прошло ровно семь лет. Отпраздновать очередную годовщину Павел и Ляйсан решили наедине, пишет Сплетник.

Оставив шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию на попечение родственников, звездная пара отправилась в столичный пятизвездочный отель Ararat Park Hyatt Moscow — там Воля и Утяшева провели романтический вечер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Номер Павла и Ляйсан был украшен большим количеством воздушных шаров в виде сердец, к каждому из которых был привязан снимок из семейного архива пары. Увидев это, супруги сразу же предались воспоминаниям, не забывая при этом снимать сторис на свои телефоны.

В честь праздника Воля и Утяшева также опубликовали в своих микроблогах поздравительные посты, посвященные годовщине со дня их свадьбы. Их супруги сопроводили трогательным слайд-шоу, сделанным из их совместных снимков.

7 лет назад родилась маленькая ячейка общества. Но с первой эмоции, думаю, прошло еще столько же. И каждый день, как впервые... Спасибо всем за поздравления и сюрпризы. Всем любви! Мудрой, хулиганской, трогательной, сильной, страстной и нежной. В глазах и действиях, в мечтах и в жизни,

— написала в своем Instagram Ляйсан.

Павел же посвятил возлюбленной стихотворение собственного сочинения. Артист не смог вместить свою любовь в малом количестве строк и написал Ляйсан целую "поэму" — мы приводим небольшую часть из этого произведения:

Мы едем счастливым маршрутом,

Мы без багажа, с нами дети,

И мы просыпаемся утром,

Чтоб выпить мгновения эти.

Так много хорошего рядом,

Так важного много внутри,

Я снова ищу тебя взглядом,

И слушаю. Ты говори!!!

Рассказывай мне свои тайны,

Мечты, свои страхи и боль,

Случайности ведь не случайны,

Как наша с тобою любовь.

Ведь кто-то повел нас к друг другу,

Кто? Этот вопрос без ответа.

Но как-то сквозь снег и сквозь вьюгу,

С тобой мы приехали в лето.

Где яркое солнце и море,

Тепло, доброта и беспечность,

Где я обнимаюсь с тобою,

И эти объятия — вечность!

Что скажут про нас — безразлично.

Как смотрят на нас — так не важно.

Целую тебя неприлично.

Любовь не рождается дважды.

Лишь только однажды есть шанс,

И мы за него зацепились.

Нам выдано счастье в аванс

За то, что мы просто влюбились.

Семь лет. Пусть не рвется, где тонко.

Пусть горе нам даже не снится.

Спасибо за все, чемпионка!

С днем свадьбы тебя, моя птица! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Многие подписчики восхитились умением Павла складывать стихи и признались, что произведение, посвященное Ляйсан, растрогало их до слез. Фолловеры также отметили, что Утяшева и Воля идеально друг другу подходят, и пожелали им пронести эту нежность и любовь друг к другу через годы.

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