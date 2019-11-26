Кайли Дженнер завела роман с известным рэпером

Дружба Кайли и Дрейка в последнее время приобрела романтический характер. На его вечеринке по случаю Хэллоуина они были очень нежны друг с другом и постоянно обменивались взглядами... Они давно знали друг друга и слишком долго были друзьями, но между ними всегда была искра. Это сложная ситуация, как и у Кайли с Трэвисом сейчас,