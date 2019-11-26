Вт, 26.11.2019
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Такого вы еще не видели: в Таллинне состоится необычное новогоднее представление

ФОТО: Промо

Добро пожаловать любители волшебства! В этом году вас ждет что-то особенно-трогательное и уникальное. 17 декабря в Центре Русской Культуры состоится новогодний интерактивный спектакль "Новогодняя сказка о сбежавшем подарке".

В программе нашего вечера непростой новогодний интерактивный спектакль с множеством сюрпризов и сказочных персонажей, где ребятам предстоит встретиться со злой королевой, чтобы спасти милых и неуклюжих снеговичков. Проделать непростой путь вместе с эльфом, подарком, и, наконец, увидеть настоящую любовь!

Дедушка Мороз внимательно проследит за этим, а так же вручит долгожданный подарок.

Всем-всем участникам сказки мурашки от восторга, и смех до слез гарантирован.

Более подробную информацию смотри на странице мероприятия в Facebook и на Piletilevi.

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