Такого вы еще не видели: в Таллинне состоится необычное новогоднее представление

Добро пожаловать любители волшебства! В этом году вас ждет что-то особенно-трогательное и уникальное. 17 декабря в Центре Русской Культуры состоится новогодний интерактивный спектакль "Новогодняя сказка о сбежавшем подарке".
В программе нашего вечера непростой новогодний интерактивный спектакль с множеством сюрпризов и сказочных персонажей, где ребятам предстоит встретиться со злой королевой, чтобы спасти милых и неуклюжих снеговичков. Проделать непростой путь вместе с эльфом, подарком, и, наконец, увидеть настоящую любовь!
Дедушка Мороз внимательно проследит за этим, а так же вручит долгожданный подарок.
Всем-всем участникам сказки мурашки от восторга, и смех до слез гарантирован.
Более подробную информацию смотри на странице мероприятия в Facebook и на Piletilevi.