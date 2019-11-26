Такого вы еще не видели: в Таллинне состоится необычное новогоднее представление

В программе нашего вечера непростой новогодний интерактивный спектакль с множеством сюрпризов и сказочных персонажей, где ребятам предстоит встретиться со злой королевой, чтобы спасти милых и неуклюжих снеговичков. Проделать непростой путь вместе с эльфом, подарком, и, наконец, увидеть настоящую любовь!

Дедушка Мороз внимательно проследит за этим, а так же вручит долгожданный подарок.

Всем-всем участникам сказки мурашки от восторга, и смех до слез гарантирован.