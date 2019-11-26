У бывшего мужа Юлии Началовой родился ребенок

У дочери Юлии Началовой Веры появилась сестра. Малышку назвали красивым редким именем, пишут Дни.ру.
32-летняя Ольга родила второго с можем Евгением Алдониным общего ребенка еще 23 ноября. Однако лишь сейчас журналисты узнали радостную новость. Новорожденную девочку назвали Анжелика. Репортеры связались с Евгением Алдониным, чтобы поздравить его с прибавлением в семействе. Он сообщил, что Ольгу с малышкой уже выписали из роддома, жена себя хорошо чувствует.
Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!
– цитирует Евгения Алдонина ТВЦ.RU.
Отметим, что о беременности Ольги Алдониной было неизвестно до настоящего момента. Женщина тщательно скрывала свое интересное положение. В своем инстаграм-аккаунте она публиковала фотографии и видео, на которых не заметна изменившаяся фигура. На более ранних снимках у Ольги и вовсе был плоский живот.
Лишь сейчас Ольга рассекретила видео и фото, на которых позирует, демонстрируя большой живот. Причем всем своим видом супруга Алдонина дала понять, что очень счастлива. Отметим, что у пары подрастает сын Артем.
От первого брака у Евгения Алдонина дочь-подросток Вера. Ее родила футболисту популярная певица Юлия Началова. Несмотря на то, что брак распался спустя пять лет после регистрации, Евгений принимал активное участие в воспитании наследницы. Когда Юлия Началова скончалась в марте этого года, Алдонин еще больше сблизился со старшей дочкой.