У бывшего мужа Юлии Началовой родился ребенок

32-летняя Ольга родила второго с можем Евгением Алдониным общего ребенка еще 23 ноября. Однако лишь сейчас журналисты узнали радостную новость. Новорожденную девочку назвали Анжелика. Репортеры связались с Евгением Алдониным, чтобы поздравить его с прибавлением в семействе. Он сообщил, что Ольгу с малышкой уже выписали из роддома, жена себя хорошо чувствует.

Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!

– цитирует Евгения Алдонина ТВЦ.RU.

Отметим, что о беременности Ольги Алдониной было неизвестно до настоящего момента. Женщина тщательно скрывала свое интересное положение. В своем инстаграм-аккаунте она публиковала фотографии и видео, на которых не заметна изменившаяся фигура. На более ранних снимках у Ольги и вовсе был плоский живот.

Лишь сейчас Ольга рассекретила видео и фото, на которых позирует, демонстрируя большой живот. Причем всем своим видом супруга Алдонина дала понять, что очень счастлива. Отметим, что у пары подрастает сын Артем.

ФОТО: Скриншот с Instagram