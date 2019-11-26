«У нас будет ребенок»: в Сети появилось видео с беременной Бузовой

В кадре телеведущая сидит на кровати со смартфоном в руках. Ее избранник находится в ванной комнате. В какой-то момент молодой человек видит в урне положительный тест на беременность и выражает удивление. При этом он говорит о том, что они с Бузовой не смогут воспитать ребенка. «Мы сможем, вместе мы справимся», - отвечает ему Бузова и убегает. Затем показаны счастливые Бузова, Манукян и ребенок преисполненные счастья на фоне небоскребов.