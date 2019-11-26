Галерея и видео: Андрей Кончаловский показал таллиннцам, как сильно любит жену Юлию Высоцкую

Был вызван переводчик на и с английского, журналист Кирилл Крабу. Андрея Кончаловского сопровождала организатор фестивалей PÖFF Тийна Локк, и когда сам режиссер, модератор пресс-конференции - журналист Андрей Титов и переводчик заняли предназначенные для них стулья, оказалось, что Тийна стоит. «Дайте стул», - сразу же отреагировал Кончаловский. «У меня есть, - мгновенно ответил Кирилл Крабу, приподнялся, демонстрируя, что стул под ним действительно есть. - Зал взорвался от смеха. «Три мужика сидят, а дама стоит», - объяснил ситуацию Андрей Сергеевич. И всем стало понятно, что с чувством юмора у Кончаловского хорошо. Как и с английским языком: Андрей Кончаловский несколько раз поправлял переводчика, когда тот ошибался. Например, указал на смысловую разницу между movie и film, что на русский переводится как «кино». «Это «киношка» и «кинематограф», - не единожды подчеркивал Кончаловский.

Портал Limon.ee сделал эксклюзивное видеоинтервью с Кончаловским. Особенно интересный вопрос про одежду и обувь именитого режиссера! СМОТРИТЕ!

Также мы собрали ТОП-10 наиболее емких и интересных высказываний мэтра кино Андрея Кончаловского, которые прозвучали на его пресс-конференции в Таллинне.

1. Мой фильм можно смотреть без перевода (на пресс-показе фильм «Грех» шел без субтитров). Киноискусство - это образы, они должны быть понятны и без перевода. Фильмы Бергмана можно смотреть без перевода.

2. Как пришла идея создания фильма о Микеланджело? Наткнулся на его стихотворение, которое было написано в ответ на четверостишие Строцци, описавшего скульптуры Микеланджело в гробнице Медичи такими словами: «чувствую, что этот мрамор скоро проснется. «Лучше быть камнем, когда вокруг позор и преступления», - ответил Микеланджело. Исследование жизни вокруг художника - вот о чем «Грех».

3. Мы живем в тех же условиях, что и Микеланджело. Мир движет страх голода, страх холода, страх унижения. Мы испытываем те же страхи и потребности.

4. Дело всей моей жизни - мои дети.

Андрея Кончаловского сопровождала и супруга - актриса Юлия Высоцкая. После пресс-конференции заботливая жена отправила мужа на ланч. Одного! PÖFF, 26.11.2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

5. Хочется, конечно, успеха. Как сказал Годар, если хороший фильм имеет успех, публика его не поняла. Такое самоуспокоение. Само лучше не свете, когда после твоего фильма люди молчат. Это знак, что люди тронуты, они не знают, что сказать. Для меня как для автора важно, что они скажут друг другу через несколько дней.

6. Люди страдают всегда. Кто не страдает? Только идиоты.

7. Для творца важны только свобода и деньги. Остальное - слова. Говорят, свобода самовыражения. Самовыражение - это просто: возьмите чистый лист и пишите роман. Проблема не в том, чтобы выразить себя, а в том, чтобы это все увидели. Свобода самовыражения не дает гарантии создания шедевра. Все шедевры были созданы при цензуре со стороны церкви или государства. Ограничение свободы не может лишить человека возможности быть гениальным.

7. Современные люди делятся на тех, кто читает, и тех, кто не читает.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая продемонстрировали чувства ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

9. Что влияет на мое творчество? Желание заработать. Жена. Но главное - потребность понять... А вот что понять - сложно объяснить.