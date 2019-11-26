Звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Физрук» Дмитрий Власкин сообщил приятную новость — в их семье произошло пополнение. Супруга Власкина, Анна Бегунова, подарила ему долгожданную дочь, которую назвали Лукерьей. Сейчас влюбленные получают поздравления от друзей и поклонников, пишет Стархит.
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году. Свадьба прошла в узком кругу друзей и стала большой неожиданностью для поклонников новобрачных, ведь долгое время им удавалось держать романтические отношения в тайне.
Вчера же супругам вновь удалось приятно удивить общественность. Оказалось, 33-летняя Анна умело скрывала и факт собственной беременности. О том, что в семье произошло долгожданное пополнение, рассказал сам новоиспеченный отец. По словам артиста, избранница подарила ему дочь, которую решили назвать Лукерьей.
Для 30-летнего Власкина новорожденная малышка стала первенцем, а для Бегуновой — это уже второй ребенок. Ранее актриса встречалась с экранным супругом по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным. В этом союзе родился сын, которого нарекли Федором. Впрочем, появление наследника так и не привело звездных родителей к алтарю. Вскоре они объявили о расставании. Инсайдеры сообщали, что между бывшими возлюбленными теперь довольно напряженные отношения.
К слову, новый избранник Анны прекрасно ладит с мальчиком, считая его родным. Актер часто публикует совместные снимки с ребенком, умиляя поклонников трогательностью кадров. «У Феди два папы, и оба снимаются в кино. Во время игр он вспоминает какие-то сцены из фильмов с нашим участием, которые видел», — делился Дмитрий.
Напомним, что Власкин уже был женат. Его первой супругой стала коллега Александра Кузенкина, с которой он познакомился еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Молодой человек восхищался актерским талантом избранницы, но их брак просуществовал всего около трех лет. Говорят, творческая семья потерпела крах из-за неверности Дмитрия. По слухам, артиста очаровала партнерша по «Физруку» Полина Герц, но подтверждений тому нет до сих пор.