Звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году. Свадьба прошла в узком кругу друзей и стала большой неожиданностью для поклонников новобрачных, ведь долгое время им удавалось держать романтические отношения в тайне.

Вчера же супругам вновь удалось приятно удивить общественность. Оказалось, 33-летняя Анна умело скрывала и факт собственной беременности. О том, что в семье произошло долгожданное пополнение, рассказал сам новоиспеченный отец. По словам артиста, избранница подарила ему дочь, которую решили назвать Лукерьей.

Для 30-летнего Власкина новорожденная малышка стала первенцем, а для Бегуновой — это уже второй ребенок. Ранее актриса встречалась с экранным супругом по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным. В этом союзе родился сын, которого нарекли Федором. Впрочем, появление наследника так и не привело звездных родителей к алтарю. Вскоре они объявили о расставании. Инсайдеры сообщали, что между бывшими возлюбленными теперь довольно напряженные отношения.

К слову, новый избранник Анны прекрасно ладит с мальчиком, считая его родным. Актер часто публикует совместные снимки с ребенком, умиляя поклонников трогательностью кадров. «У Феди два папы, и оба снимаются в кино. Во время игр он вспоминает какие-то сцены из фильмов с нашим участием, которые видел», — делился Дмитрий.