Вт, 26.11.2019
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«Чистый секс»: голый Сергей Лазарев появился на обложке нового альбома

Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Новый альбом Сергея Лазарева должен получиться очень интимным. По крайней мере, на это намекает обложка. Заглавное фото исполнитель уже показал в своем микроблоге в Instagram, пишет Экспресс газета.

На нем Сергей позирует обнаженным, с влажными волосами и томным взглядом в камеру.

Это Я. Новый альбом,

— написал Лазарев и сообщил, когда именно ждать выхода новых композиций: 29 ноября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всего за час фотография собрала 50 тысяч лайков, а на данный момент почти 130 тысяч! Фанатки признались, что с нетерпением ждут нового альбома, и заявили, что Лазарев на обложке — «чистый секс».

«Как можно быть таким шикарным?»; «Все, вы меня убили»; «Шикарно. Офигенно. Огненно»; «Как теперь работать?!» — разволновались девушки.

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