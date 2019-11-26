«Чистый секс»: голый Сергей Лазарев появился на обложке нового альбома

На нем Сергей позирует обнаженным, с влажными волосами и томным взглядом в камеру.

Это Я. Новый альбом,

— написал Лазарев и сообщил, когда именно ждать выхода новых композиций: 29 ноября.

Всего за час фотография собрала 50 тысяч лайков, а на данный момент почти 130 тысяч! Фанатки признались, что с нетерпением ждут нового альбома, и заявили, что Лазарев на обложке — «чистый секс».