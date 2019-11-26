«Чистый секс»: голый Сергей Лазарев появился на обложке нового альбома

Новый альбом Сергея Лазарева должен получиться очень интимным. По крайней мере, на это намекает обложка. Заглавное фото исполнитель уже показал в своем микроблоге в Instagram, пишет Экспресс газета.
На нем Сергей позирует обнаженным, с влажными волосами и томным взглядом в камеру.
Это Я. Новый альбом,
— написал Лазарев и сообщил, когда именно ждать выхода новых композиций: 29 ноября.
Всего за час фотография собрала 50 тысяч лайков, а на данный момент почти 130 тысяч! Фанатки признались, что с нетерпением ждут нового альбома, и заявили, что Лазарев на обложке — «чистый секс».
«Как можно быть таким шикарным?»; «Все, вы меня убили»; «Шикарно. Офигенно. Огненно»; «Как теперь работать?!» — разволновались девушки.