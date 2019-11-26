Вт, 26.11.2019
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Фотоновость: в Санкт-Петербурге на Таллиннской улице появилась жутковатая надпись на асфальте

ФОТО: Таллиннская улица в Санкт-Петербурге

А вам часто доводилось гулять по Таллиннской (там она пишется с одной буквой «н») улице в Санкт-Петербурге? На этих выходных мы решили отыскать ее в этом огромном городе и узнать, что там интересного. Никаких достопримечательностей здесь нет, поэтому туристы попадают сюда нечасто. 

ФОТО: Таллиннская улица в Санкт-Петербурге

Находится эта небольшая по меркам Петербурга улица в Красногвардейском районе, недалеко от станции метро оранжевой ветки - Новочеркасская, протяженность ее всего 960 метров. На ней расположены в основном пятиэтажные жилые дома, а также большой отель, куда съезжаются сотни китайских туристов, продуктовый магазин Дикси, две школы и один лицей, также нам удалось найти работающий таксофон (смотри на главной фотографии)! Интересно, им еще кто-то пользуется? 

Но на асфальте напротив здания школы мы нашли немного жуткую надпись, которую, безусловно, оценят и таллиннские защитники животных, недавно устроившие возле Kaubamaja протест в защиту кур. Как нам показалась, в Петербурге на асфальте надпись вообще против того, чтобы люди убивали животных и использовали натуральный мех. 

«Мясо/меха - убийство!» - написано на асфальте. 

ФОТО: Таллиннская улица в Санкт-Петербурге

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