Фотоновость: в Санкт-Петербурге на Таллиннской улице появилась жутковатая надпись на асфальте

Находится эта небольшая по меркам Петербурга улица в Красногвардейском районе, недалеко от станции метро оранжевой ветки - Новочеркасская, протяженность ее всего 960 метров. На ней расположены в основном пятиэтажные жилые дома, а также большой отель, куда съезжаются сотни китайских туристов, продуктовый магазин Дикси, две школы и один лицей, также нам удалось найти работающий таксофон (смотри на главной фотографии)! Интересно, им еще кто-то пользуется?