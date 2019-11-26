Деми Роуз обнажилась на отдыхе, доказав фанатам, что рай на земле существует

Девушка позировала топлес, но нижняя часть бикини оказалась такой крошечной, что её разглядеть можно не с первого раза.

Фанаты, которые раньше сравнивали эффектные ягодицы Деми с персиком, оценили задумку. Они делали комплименты её фигуре, используя эмоджи с этим фруктом. И за несколько часов девушка набрала около полумиллиона лайков. Также в подписи Роуз указала, кто стал автором такого удачного кадра. Фотографом выступил Дэнни Десантос, который уже давно сотрудничает с моделью.