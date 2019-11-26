Деми Роуз обнажилась на отдыхе, доказав фанатам, что рай на земле существует

24-летняя модель насладилась отдыхом в Пхукете и не забыла поделиться самыми жаркими моментами. "Британская Ким Кардашян" предстала перед глазами фотографа полуобнажённой, лёжа на шезлонге в окружении фруктов, пишет Лайф.
Девушка позировала топлес, но нижняя часть бикини оказалась такой крошечной, что её разглядеть можно не с первого раза.
Фанаты, которые раньше сравнивали эффектные ягодицы Деми с персиком, оценили задумку. Они делали комплименты её фигуре, используя эмоджи с этим фруктом. И за несколько часов девушка набрала около полумиллиона лайков. Также в подписи Роуз указала, кто стал автором такого удачного кадра. Фотографом выступил Дэнни Десантос, который уже давно сотрудничает с моделью.
Ты выглядишь прекрасно и впечатляюще,
Ты — моё любимое фруктовое ассорти,
- написали фанаты.
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