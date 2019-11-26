Рита Дакота разделась для фото на пляже, несмотря на холод и отсутствие купальника

Певица Рита Дакота находится сейчас в Израиле, где успела не только выступить, но и устроить себе фотосессию на пляже, пишет Лайф.
29-летняя артистка поделилась жарким фото с пляжа, раскрыв маленькую тайну о своём купальнике. Дакота призналась, что, поскольку надеть было нечего, пришлось включать фантазию.
В Тель-Авиве в конце ноября не сильно много желающих купаться. Так что мы такие почти одни. Холодно, бодро, весело. Купальника не было, так что это верх от концертного костюма и трусы,
- написала она.
Сейчас вместе с певицей находится её мама, которая, по всей видимости, и делала это фото. Вместе они посетили храм Гроба Господня, Стену Плача и другие святые места. После этого родственники отправились на пляж, снимок с которого изрядно впечатлил пользователей Instagram.
Как можно успевать всё? Красотка!!!
Пойду жирок сгонять, спасибо за мотивацию,
- написали поклонники.