Вт, 26.11.2019
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Рита Дакота разделась для фото на пляже, несмотря на холод и отсутствие купальника

Рита Дакота

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Рита Дакота находится сейчас в Израиле, где успела не только выступить, но и устроить себе фотосессию на пляже, пишет Лайф.

29-летняя артистка поделилась жарким фото с пляжа, раскрыв маленькую тайну о своём купальнике. Дакота призналась, что, поскольку надеть было нечего, пришлось включать фантазию.

В Тель-Авиве в конце ноября не сильно много желающих купаться. Так что мы такие почти одни. Холодно, бодро, весело. Купальника не было, так что это верх от концертного костюма и трусы,

- написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас вместе с певицей находится её мама, которая, по всей видимости, и делала это фото. Вместе они посетили храм Гроба Господня, Стену Плача и другие святые места. После этого родственники отправились на пляж, снимок с которого изрядно впечатлил пользователей Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как можно успевать всё? Красотка!!!

Пойду жирок сгонять, спасибо за мотивацию,

- написали поклонники.

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