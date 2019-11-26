Как вам такая «Секс Маус»? Игривая эстонская модель Диана Хапрова с бантом на голове превзошла саму себя

Русская модель из Эстонии Диана Хапрова уже активно готовится к самому волшебному времени в году - к Рождеству и Новому году. Красавица надела на голову бант, как у Минни Маус, и пошла на Ратушную площадь, где уже работает рождественский рынок и лишь ленивый там еще не побывал.