Как вам такая «Секс Маус»? Игривая эстонская модель Диана Хапрова с бантом на голове превзошла саму себя

Русская модель из Эстонии Диана Хапрова уже активно готовится к самому волшебному времени в году - к Рождеству и Новому году. Красавица надела на голову бант, как у Минни Маус, и пошла на Ратушную площадь, где уже работает рождественский рынок и лишь ленивый там еще не побывал.
С собой красотка взяла фотографа Антона Владимировича. Фотосессия получилась, мягко говоря, отпадной. По словам красавицы, это еще цветочки. Ягодки будут чуть позже. Но это уже история скорее 18+.
«Хочу рассказать секрет! Перестала быть злой и дикой колдуньей, остепенилась, успокоилась и наслаждаюсь жизнью во всех ее красках, теперь они светлые. Радуйтесь, мои хорошие и нехорошие!» - подписала мини-фотосессию Диана Хапрова.
Пока наслаждаемся первыми снимками и ждем спелых ягод!