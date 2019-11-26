Вот это размах! Игорь Крутой показал, как гулял на дне рождения жены

Игорь Крутой показал, как прошел день рождения его супруги Ольги. Видеоотчет композитор опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике Крутой показал несколько трогательных моментов с мероприятия. Например, в кадр попал танец артиста с женой. Также на записи присутствует творческое поздравление от внучки Игоря Яковлевича — Деми. Четырехлетняя девочка исполняет для Ольги популярную праздничную песню.

В финале ролика Ольга говорит о том, как она благодарна супругу за то, что он организовал для нее большой праздник. Торжество действительно прошло на широкую ногу — на опубликованном видео можно заметить большое количество гостей и просторный банкетный зал. Кроме того, праздник предусматривал живую музыку.