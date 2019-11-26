Вт, 26.11.2019
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Ученые развеяли миф о комнатных растениях

Комнатные растения. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

По данным ученых, добиться заметного эффекта в смысле кислорода можно, только если иметь по тысяче цветочных горшков на каждом квадратном метре.

Польза комнатных растений для воздуха — миф, заявили американские исследователи. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Сообщается, что ученые обобщили результаты научных работ на эту тему, проведенных за последние 30 лет. В итоге они пришли к выводу, что растения слишком медленно впитывают вредные вещества.

По словам профессора Университета Дрексел в Филадельфии Майкла Уоринга, намного эффективнее для очищения воздуха элементарное проветривание или использование систем вентиляции. Он заверил, что добиться такой же пользы от растений можно, только если расставить по 93 растения на каждом квадратном футе помещения — это значит, по тысяче на квадратном метре.

Ученые напомнили, что уверенность в пользе комнатных цветов возникла во многом после эксперимента NASA в 1989 году. Тогда растение поместили в герметичную камеру, куда впрыснули вредное вещество. Однако, как подчеркнул Уоринг, это имеет мало общего с реальными условиями в доме или офисе, где опасных химических соединений намного больше. Они постоянно выделяются, в том числе из принтера и чистящих средств.

 
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