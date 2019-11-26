Ученые развеяли миф о комнатных растениях

По словам профессора Университета Дрексел в Филадельфии Майкла Уоринга, намного эффективнее для очищения воздуха элементарное проветривание или использование систем вентиляции. Он заверил, что добиться такой же пользы от растений можно, только если расставить по 93 растения на каждом квадратном футе помещения — это значит, по тысяче на квадратном метре.

Ученые напомнили, что уверенность в пользе комнатных цветов возникла во многом после эксперимента NASA в 1989 году. Тогда растение поместили в герметичную камеру, куда впрыснули вредное вещество. Однако, как подчеркнул Уоринг, это имеет мало общего с реальными условиями в доме или офисе, где опасных химических соединений намного больше. Они постоянно выделяются, в том числе из принтера и чистящих средств.