Беременная Собчак показала округлившийся живот

Одним из вопросов стала маленькая грудь, которую часто недовольные обладательницы «меняют» с помощью пластического хирурга на большую силиконовую. Собчак назвала это «уродством», признавшись, что ей «нравится позориться» с маленькой грудью.

Однако на этом острые вопросы не закончились и Собчак ответила хейтерам о своей ненависти к людям с избыточным весом. По мнению журналистки, она имеет полное право на ненависть к таковым, что называет вслух. Более того она поставила в пример не только себя, но и своего 3-летнего сына Платона, который ходит в спортзал 4 раза в неделю и вообще не ест сладкого.

«Я имею право не любить толстых людей. Если за этим правом не следует, что я хочу сажать их в тюрьму, расстреливать, принудительно заставлять их худеть, то я имею право на эту ненависть или нелюбовь к кому-то (…) Я повторю еще раз, я готова до последнего биться за ваше право быть толстой, быть худой, быть хромой, быть косой, быть такой, какой вы посчитаете правильным. Но при этом я имею право любить или не любить тех или иных людей и то, как они выглядят. И не молча!» - пояснила свою позицию теледива.

Напоследок Ксения призналась, что устала от постоянной критики и нуждается в любви.

В подтверждения своих слова поделилась с подписчиками одним из моментов своего счастья. На записи она в элегантном приталенном платье от Yana Dress качается на качелях с детской улыбкой на лице. Причем качели находятся в злачном заведении комплекса Москва Сити Birds.

«Крылатые качели», - подписала ролик Собчак.

Некоторые подписчики искренно порадовались за Ксению, однако не все были столь радушными и пышущими доброжелательностью.