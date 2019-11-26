Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов скрывает онкологию?

На такие мысли их натолкнул изможденный и усталый вид ведущего в последних эфирах ток-шоу. И действительно Борисов на экране выглядит сильно исхудавшим, а последнее является одним из признаков онкологических заболеваний.

«Что-то Борисов так похудел», «Такой замученный взгляд, тоже болеет, чем-то?», «Такой худенький стал, раньше побольше был», «У него не рак случайно? Так похудел сильно», - комментировали пользователи сети.

Сегодня же внимательные подписчики Борисова обнаружили у него в Instagram две подписки, которые лишний раз косвенно подтверждают страшные догадки.

Как оказалась, телеведущий подписан на некоего Дениса Иванова, который активно практикует психологический онлайн-курс по снижению тревожности. По заверению специалиста, пройдя этот 30-дневный курс пациент сможет буквально следующее: чувствовать, что твое тело здорово, общаться с людьми и выступать на публике без страха, спокойно проводить время с друзьями и родными, а также планировать отпуск или путешествия без страха и тревоги.

В силу достаточно нервной и напряженной работы все это можно воспринять с отсылкой на накопленную усталость и стресс, пишет Topnews.

Но пользователей Сети не на шутку насторожила еще одна подписка звездного ведущего. Как оказалось, это ни что иное как проект Фонда профилактики рака «Бесплатная справочная служба для онкологических пациентов и их близких». Центр находится в Санкт-Петербурге и занимается поддержкой онкобольных. Его услугами может воспользоваться любой желающий.

Совместив эти два фактора, сделать предварительные выводы несложно. Дмитрий Борисов либо серьезно болен и скрывает это, либо просто помогает этому центру добровольно, а психологическая помощь ему действительно понадобилась, чтобы сбросить накопленный сресс.

Обе версии вполне вероятны, особенно на фоне известно истории болезни его коллеги с телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова, у которого была обнаружена опухоль головного мозга.