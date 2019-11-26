Вт, 26.11.2019
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Не бывает горячей! Экс-звезда «Дома-2» оголила пышную грудь в ванне

Рима Пенджиева

ФОТО: Instagram

Рима Пенджиева опубликовала соблазнительное фото из ванной комнаты, которое сопроводила притчей, пишет Пятый канал.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Рима Пенджиева на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное в ванне. На снимке 36-летняя уроженка Киева позирует в одном банном полотенце. Фотографию с едва прикрытой пышной грудью плюс-сайз модель сопроводила философской притчей «Обнаженная душа».

«Однажды к одному седому мудрому старцу пришла вся в слезах молодая, красивая девушка. «Что мне делать? — сквозь слезы жаловалась она. — Я всегда стараюсь по-доброму обходиться с людьми, никого не обижать, стараюсь всем помочь, чем могу», — подписала пост звезда. 

Рима Пенджиева

ФОТО: Instagram

Целиком пост можете прочитать ЗДЕСЬ!

Подписчики восхитились постом и оставили комплименты в адрес знаменитости.

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