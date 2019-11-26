Самый плохой знак Зодиака по версии астрологов

Астрологи сообщают, что однозначного ответа на вопрос, кто самый ужасный знак Зодиака, разумеется, нет. Изучая характерные особенности 12 Знаков, можно сказать, что никто из них не идеален — в каждом есть своя ложка дегтя. Вместе с тем лидеров «несносного» парада все же можно определить. Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам, о каких изъянах в характере каждого Знака молчат деликатные астрологи.

Властный и вспыльчивый Овен

Открывает звездный парад дитя Огня Овен. Беспощадный властелин — так коротко можно описать эту вспыльчивую персону. Любит доминировать, причем настолько, что близким порой становится страшно от его тотального контроля. Яркие черты: высокомерие; безжалостность; требовательность; деспотичность; агрессивность.

Сердитый и занудливый Телец

Телец напоминает скалу. Он тверд, горд и непреклонен. В своем понимании он центр мироздания. Зануден до жути, а также противник перемен и всего нового. Уперт, как бык, часто впадает в зависимости. Яркие черты: напыщенность; жадность; лень; любитель упреков и критики.

Двуличные Близнецы

Близнецы — знак двойственный, поэтому для него совершенно нормально обещать одно, а делать совершенно другое (правда, до второго дело редко доходит). Близнецы — это притворщики, мастера тайной игры, манипуляторы, у которых в арсенале тысячи масок и ролей. Узнать подлинные намерения представителя этого Знака практически невозможно. Яркие черты: мстительность; лицемерие; болтливость; эгоизм; ветреность; легкомыслие.

Оскорбленный и плаксивый Рак

Рак уже с детства уверен, что все вокруг созданы для того, чтобы его обижать. В любом сказанном слове Рак найдет скрытый смысл. Настроение Рака — вещь непредсказуемая. В один день он радуется, в другой — грустит, в третий — разносит все на своем пути. Жить рядом с Раком — это как сидеть на дремлющем вулкане: никогда не угадаешь, согреет или испепелит. Яркие черты: нервозность; неуверенность в себе; обидчивость; чрезмерная эмоциональность; плаксивость; озлобленность.

Самодовольный и эгоцентричный Лев

Самовлюбленность этого знака зашкаливает. Лев убежден, что, как только он заходит в комнату, все должны встать и аплодировать его великолепию. Неразборчив в людях, поэтому часто поддается лести и манипуляциям. Обожает командовать, наказывать упрямых и прощать провинившихся. Жизнь Льва — это спектакль, где он играет главную роль. Яркие черты: самовлюбленность; расточительство; эпатаж; гордыня; безразличие.

Придирчивая и суетливая Дева

Любимое занятие Девы — беспокойство, причем по поводу и без. Волнуется всегда, а если в жизни штиль, а на горизонте все спокойно, то причиной беспокойства станет его отсутствие. Застать Деву спокойной и довольной жизнью нереально. У нее всегда много поводов для критики, претензий и упреков. Помешана на поиске совершенства. Яркие черты: категоричность; критичность; язвительность; требовательность; обеспокоенность.

Нерешительные и притворные Весы