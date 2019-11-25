Наконец-то! Анна Семенович впервые прокомментировала роман с героем «ДОМа-2»

В женихи 39-летней артистке приписали Арсения Ефименкова, который якобы опубликовал в личном блоге совместное фото с ней, назвав «своей певичкой». Кроме того, по возрастному критерию он подошел под описание Анны, которое та сделала, публично признаваясь в новой любви. «Я стала какой-то суеверной, поэтому пока все держу в тайне. Но хочу сказать одно — он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь», — откровенничала звезда.

Но в беседе со «СтарХитом» Семенович опровергла слухи. «Это полный бред. Я даже не знаю, кто там на «ДОМе-2» снимается. Но личность своего избранника раскрывать не буду», — заявила она.

Ефименков тоже находится в недоумении. «Прекратите, это ерунда. Даже не пойму, откуда эта информация», — сказал Арсений. К слову, он пришел на шоу в 2015 году, строил отношения с Анной Беляковой. Правда, стабильности в паре не было — они то ссорились, то мирились. Не выдержав страстей, которые присущи проекту, Арсений покинул его.

Что касается Семенович, то ее романы тоже, увы, не имели серьезного продолжения. А ведь певица не скрывает, что давно мечтает о семье и ребенке. «Очень хочу дочку, похожую на себя», — признавалась звезда недавно. Поклонники артистки надеются, что теперь ей удастся осуществить задуманное.

Напомним, первым гражданским мужем Анны был мужчина по имени Даниил. Он не мог похвастаться внушительным состоянием, но помог Семенович поверить в себя, чтобы начать покорять шоу-бизнес. Эти отношения не были долгими, а расстались молодые люди хорошими друзьями.

На протяжении семи лет экс-солистка группы «Блестящие» жила с бизнесменом по имени Руслан. Он обеспечил ее шикарной квартирой в Москве, купил машину, возил на роскошный отдых. Анна была счастлива, всерьез подумывала об общих детях, но красивая сказка закончилась, когда та узнала, что избранник умудрялся жить на две семьи.