Гибели не избежать. Найдено предсказание Мессинга о том, кто развяжет Третью мировую

При этом в Третью мировую войну будет втянуто все человечество, и людям «не получится избежать гибели», хотя многие лидеры будут пытаться отсрочить «кровавую бойню».

По предсказанию Мессинга, причиной Третьей мировой войны и последующей разрухи станет изначальный конфликт вокруг небольшого участка Земли. После этого Китай якобы нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, а Россия заступится за Японию, и станет противником КНР.

Мессинг заявил, что США перестанет быть лидером во всем мире примерно к середине 21 века, и вообще опустится до «второсортного» государства, а самый благополучный результат по итогам кровавой бойни мистик предсказывал Белоруссии.

По мнению Вольфа Мессинга, эта страна будет отличаться спокойствием и стабильностью, и сможет сохранить это состояние на долгие годы. По его мнению, страна не будет ни с кем вступать в конфликты, поэтому останется самым безопасным местом на Земле.