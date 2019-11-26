Гибели не избежать. Найдено предсказание Мессинга о том, кто развяжет Третью мировую

Российские СМИ на фоне нарастающей напряженности и массовых противоречий между разными странами во всем мире обнаружили публикации, в которых приводятся предсказания советского мистика Вольфа Мессинга о начале Третьей мировой войны.
По прогнозу Мессинга, глобальный мировой конфликт произойдет во втором десятилетии XXI века, причем открытого противостояния он ожидал от США якобы в преддверии кризиса на фоне дружелюбной политики со стороны Китая. При этом он утверждал, что руководство Поднебесной будет выступать против России, если столкновения перейдут в вооруженную фазу.
По предсказанию Мессинга, причиной Третьей мировой войны и последующей разрухи станет изначальный конфликт вокруг небольшого участка Земли. После этого Китай якобы нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, а Россия заступится за Японию, и станет противником КНР.
Мессинг заявил, что США перестанет быть лидером во всем мире примерно к середине 21 века, и вообще опустится до «второсортного» государства, а самый благополучный результат по итогам кровавой бойни мистик предсказывал Белоруссии.
По мнению Вольфа Мессинга, эта страна будет отличаться спокойствием и стабильностью, и сможет сохранить это состояние на долгие годы. По его мнению, страна не будет ни с кем вступать в конфликты, поэтому останется самым безопасным местом на Земле.