Гарика Мартиросяна постигло страшное горе

Трагическую новость опубликовал в соцсетях младший брат шоумена Левон Мартиросян. «С глубокой печалью сообщаю вам, что 23 ноября в возрасте 77 лет скончался мой любимый отец Юрий Мартиросян. Панихида состоится 25 ноября, в 18:00, в церкви Св. Саркиса в Нор Норке, а похороны - 26 ноября, в 13:00», - пишет он.

Юрий Мартиросян работал инженером-механиком. В браке с супругой Жасмин у него родилось двое сыновей - Гарик и Левон.

Сейчас Левон Мартиросян возглавляет Единую либеральную национальную партию Армении. Он работал помощником экс-президента страны Сержа Саргсяна, а в 2017-2019 годах был послом Армении в Канаде.