Это видео лайкают миллионы: номер «Уральских пельменей» про секс поставил Сеть на уши
Популярный коллектив «Уральские пельмени» порадовал своих поклонников новым номером, опубликованным на YouTube-канале.
В постановке с участием Дмитрия Брекоткина, Ксении Корневой, Сергея Исаева и Максима Ярицы сюжет разворачивается вокруг вредного деда, терроризирующего своих домашних возможностью «отлучить» от завещания в случае, если что-то пойдет не так, как ему надо.
Под давлением возможности остаться без квартиры, дед в исполнении Дмитрия Брекоткина, вынуждает сына, невестку, а также внука играть с ними в лото. Присутствующие явно не в восторге от этой идеи и выражают крайнюю степень презрения к этой игре, но все равно соглашаются.
«В 34-м автобусе. Я кондуктором работал. Там у одной гражданочки билетов не было. Ни билетов, ни моральных принципов», - сально шутит Брекоткин.
В какой-то момент он просит включить внука телевизор, но тот отказывается, объясняя это тем, что тот бьется током. На это дед, вздыхая, сам берет в руки пассатижи и идет с их помощью делать то, что ему надо. Однако получает удар тока, падает за диван, стремительно вскакивает, но уже в образе привидения - он отчаянно прыгает перед родственниками, машет руками, кричит на них, но те его не видят.
«Горе-то какое... Магазины уже закрыты, шампанского не купишь отпраздновать», - сокрушается Ярица.
Когда семья решает выбросить телевизор, дед бежит, чтобы заслонить его собой и получает новый удар током, отчего его «возвращает в тело», он воскресает, хватает Корневу за грудь, получает пощечину и утверждает, что понял, как тяжело родственникам было терпеть его такого капризного.
В конце сценки оказывается, что Брекоткин забыл об игре «лото», что вызывает настоящий восторг у его родственников по постановке.
Комментаторы на YouTube пришли в настоящий восторг от сценки.