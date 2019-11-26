Это видео лайкают миллионы: номер «Уральских пельменей» про секс поставил Сеть на уши

По ходу выставления бочонков Брекоткин озвучивает цифры в оригинальной манере. «Барабанные палочки» - 11, «гуси-лебеди» - 22, «Семенович» - 12. «А почему 12 это Семенович?» - спрашивает внук. «Потому что 6 и 6 - это 12», - объясняет Ксения, имея в виду габариты певицы. Далее идет цифра 34, обозначающаяся в списке деда как «первый секс». Домашние закидывают его вопросами о том, как это событие могло произойти у деда в таком возрасте. Звучит предположение, что это случилось в 34-м году, но дед оказывается 48-го года рождения.

«В 34-м автобусе. Я кондуктором работал. Там у одной гражданочки билетов не было. Ни билетов, ни моральных принципов», - сально шутит Брекоткин.