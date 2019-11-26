Ученые NASA напугали датой возможного столкновения Земли с астероидом

Как пишет Daily Star, опасный астероид был обнаружен в 2004 году. Тогда ученые выражали опасения, что небесное тело может совершить столкновение с Землей с 2029 году. С того времени расчеты были откорректированы, и ученые назвали 10 других дат возможного события.

Так, по словам исследователей NASA, столкновение Земли с астероидом может произойти 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года. Как говорится, выбирайте дату.

Как заявили ученые, в эти дни небесное тело будет пролетать мимо Земли со скоростью примерно 21 060 км/ч. Диаметр астероида Апофис составляет 325 метров, а его масса - 280 миллионов тонн, пишет Topnews.