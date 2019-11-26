Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Идея организовать подобный проект возникла у Семенова после выхода из колонии. По словам нового правозащитника, его цель — помогать людям, которые, так же как и он, считают, что были осуждены несправедливо.

«Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз — и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», — добавил бывший заключенный.

По словам Семенова, ему поступало много писем от тех, кто заявлял о несправедливом приговоре по разным уголовным статьям. Вместе с адвокатом Сергеем Хальченко он начал разбираться с поступающими обращениями.

«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится», — рассказал он.

Сергей подчеркнул, что обратившимся оказывается конкретная помощь с изучением материалов уголовного дела и подготовкой жалоб. Им также будут помогать с поиском юристов и независимых экспертов в конкретном регионе.

История Семенова получила огласку в начале 2017 года, когда Диана Шурыгина в эфире «Пусть говорят» заявила, что он изнасиловал ее во время вечеринки. На тот момент ей было 16 лет, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.