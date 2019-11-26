Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не стоит доверять, ведь в нужную минуту они могут подвести

Вот эти три знака:

Близнецы (22 мая — 21 июня)

На Близнецов нельзя положиться по целому ряду причин. Одна из главных — их нерешительность и неумение остановить свой выбор при принятии нужного решения.

Близнецы — настоящие социальные хамелеоны. Они на ходу меняют свои маски, как ящерица цвет своей кожи. Это зависит от обстоятельств, в которые попадают Близнецы.

Оценив обстановку, они еще подумают, оставаться ли им в своем натуральном обличье, или быстро его поменять. Одним словом, это особы с двойственным характером: как можно положиться на таких? Ведь они будут действовать не в ваших интересах, а в своих личных, как выгодно им. Но есть маленькая зацепка: Близнецам можно доверять, если вы для них очень дороги, и они не хотят вас потерять.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — ослепительные личности, для которых важно привлечь к себе внимание социума. Лев – настоящая зодиакальная звезда, выразительно выделяющаяся среди остальных. Лев привлекает к себе и своим богатым внутренним миром. Он веселый, общительный, душа компании и лидер на производстве.

Иногда для того, чтобы привлечь к себе внимание, Лев может преднамеренно попасть в плохую ситуацию. Теперь он в центре событий, и на глазах у изумленного общества он очень легко выходит из этой плохой ситуации. Для него самое главное то, что он уже «засветился», и на него обратили внимание.

Лев чувствует себя центром Вселенной, которому подвластно все пространство, из-за чего он может нечаянно выдать чужие секреты или предать человека, который ему доверял. Зная о том, что в нем нуждаются, Лев откроется навстречу партнеру всей душой, причем всеми фибрами души будет способствовать этому человеку в решении его проблем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свободолюбивый Стрелец везде старается побывать, чтобы глубже познать мир. Для этого он отправляется в путешествия, изучает мир вокруг себя, обожает знакомства с новыми людьми. И очень огорчается, что из-за отсутствия средств он не может отправиться в очередное путешествие.

Стрелец будет работать днем и ночью, чтобы собрать деньги на очередное путешествие, и очень счастлив, когда ему удается это сделать. И когда подходит «момент истины», то есть приходится подводить итоги прожитого, ровесники Стрельца, его знакомые и близкие люди хвастают приобретенными иномарками, двухэтажными дачами, а наш герой промолчит: нечем похвастать, все деньги вложил в путешествия по миру. Но он даже не подозревает, на сколько он на самом деле богатый. Стрелец богаче всех, ведь он видел мир во всех его красках, он познал нечто такое, о чем его знакомые и не мечтали. Он встречал рассветы и закаты на берегу Индийского океана, он поднимался на пик горных вершин и занимался дайвингом на курортах Турции.