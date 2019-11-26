Почему нельзя фотографировать некоторые вещи

Эзотерики предостерегают, но каждый человек сам волен решать, верить ему в эти запреты или нет.

Спящий человек

Некоторые родители любят фотографировать спящего ребёнка. Понятно, что они умиляются красоте своего чада и стремятся запечатлеть прекрасное мгновение, однако такое безобидное, казалось бы, действие, может стать причиной вреда, который может быть нанесен ребёнку.

Когда фотографируют спящего человека, как утверждают эзотерики, то невольно приоткрывают вход в мир потустороннего. Это может стать причиной того, что у человека появится нежелательные видения, избавиться от которых будет непросто.

Своё зеркальное отображение

Когда в моду вошло селфи, своё зеркальное отображение стали фотографировать многие, не подозревая о том, насколько это опасно. Известно с давних пор, что зеркало тесно связано с мистикой. Его считают и порталом в мир иной, и предметом, в котором накапливается энергетика негатива.

Эзотерики предостерегают любителей фотографировать своё отражение – таким образом они тревожат мир духов, а это чревато тем, что с ними потом придётся встретиться во сне, и в итоге это может привести к бессоннице.

Смерть

Категорически не рекомендуют эзотерики фотографировать мёртвого человека. Фотокамере на похоронах в принципе не место. Попытка запечатлеть скорбный процесс может привести к очень плохим последствиям.

Эксперты твердят, что так как некоторое время после смерти душа ещё находится рядом с телом, она может попасть в объектив фотоаппарата. В этом случае она навеки останется в теле и не сможет никогда упокоиться.

Катастрофы и развалины

Фотографируя место, на котором произошла катастрофа, или разрушенный дом, в кадре может оказаться и место, в котором скопилась негативная энергетика.