Видео: Меэлис Лао хотел бы читать лекции вместо того, чтобы собирать окурки на кладбище
Журналисты передачи «Reporter» встретились с Меэлисом Лао, одним из предполагаемых лидеров преступного мира в Эстонии, на кладбище.
Меэлис Лао убирает граблями листья и окурки на кладбище. Дело в том, что суд назначил ему 238 часов общественно-полезной работы в рамках согласительного производства. Меэлис Лао жалуется, что вместо уборки кладбища он мог бы читать лекции по социальной работе.
Сегодня Меэлис Лао в качестве специального гостя в передаче «Reporter».
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