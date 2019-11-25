Видео: Меэлис Лао хотел бы читать лекции вместо того, чтобы собирать окурки на кладбище

Меэлис Лао убирает граблями листья и окурки на кладбище. Дело в том, что суд назначил ему 238 часов общественно-полезной работы в рамках согласительного производства. Меэлис Лао жалуется, что вместо уборки кладбища он мог бы читать лекции по социальной работе.