Видео: Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту

Накануне у 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в столице Белоруссии, где собрались его близкие друзья, певцы, музыканты, актеры и, конечно же, многочисленные поклонники.

Видеозапись шуточной драки между Крутым и Басковым, произошедшей в аэропорту Минска после концерта, опубликовал на своей странице в Instagram певец Сергей Лазарев, ставший очевидцем этого "ЧП".

Как выяснилось позднее, благодаря видео, опубликованному впоследствии самим Игорем Крутым, он снимал на смартфон Лазарева и Баскова, что "не понравилось" последнему. Басков решил мобильный отобрать.

Игорь, ну ты нормальный вообще человек? Отдай телефон!

- сказал Басков под возглас Филиппа Киркорова "Сейчас он на тебя набросится".