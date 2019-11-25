Видео: Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту

Знаменитый композитор Игорь Крутой и известный певец Николай Басков устроили драку в аэропорту Минска. Причиной потасовки послужил мобильный телефон Крутого, на который он снимал видео, пишут Аргументы.
Накануне у 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в столице Белоруссии, где собрались его близкие друзья, певцы, музыканты, актеры и, конечно же, многочисленные поклонники.
Видеозапись шуточной драки между Крутым и Басковым, произошедшей в аэропорту Минска после концерта, опубликовал на своей странице в Instagram певец Сергей Лазарев, ставший очевидцем этого "ЧП".
Как выяснилось позднее, благодаря видео, опубликованному впоследствии самим Игорем Крутым, он снимал на смартфон Лазарева и Баскова, что "не понравилось" последнему. Басков решил мобильный отобрать.
Игорь, ну ты нормальный вообще человек? Отдай телефон!
- сказал Басков под возглас Филиппа Киркорова "Сейчас он на тебя набросится".
И в самом деле "набросился": Игорь и Николай оказались на полу.