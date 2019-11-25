Смотри, чем занимаются по ночам поселившиеся в Таллиннском зоопарке барсуки

«В течение последнего месяца можно было наблюдать, как добровольно переселившийся в зоопарк барсук устраивал свою жизнь», — написал зоолог Тийт Хунт в блоге RMK о природе.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что в нашем нашем барсучьем городке живут четыре упитанных и здоровых животных — мама, папа и двое сыновей, родившихся ранней весной».