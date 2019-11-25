Смотри, чем занимаются по ночам поселившиеся в Таллиннском зоопарке барсуки
В марте сотрудники Таллиннского зоопарка поймали барсука, следы которого заметили на заснеженной тропе. Зоопарк для него стал хорошим местом жительства — барсук нашел партнера и создал семью.
«В течение последнего месяца можно было наблюдать, как добровольно переселившийся в зоопарк барсук устраивал свою жизнь», — написал зоолог Тийт Хунт в блоге RMK о природе.
«Теперь можно с уверенностью сказать, что в нашем нашем барсучьем городке живут четыре упитанных и здоровых животных — мама, папа и двое сыновей, родившихся ранней весной».
«Если в последние пару недель зверьки в основном копались в кучах листьев, то в последние несколько дней они ведут себя весьма интересно. Нет и намека на то, что они планируют впадать в спячку», — добавил зоолог.