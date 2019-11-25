Счастливый 79-летний Эммануил Виторган показал подросших дочек

В День матери, который вчера отмечался в России, актер опубликовал снимок с подросшими дочерьми. В кадре он держит на руках подросшую Клару, а его жена Ирина вторую малышку – Этель.

На фото и он, и его избранница, выглядят очень счастливыми. Также Эммануил Виторган поблагодарил врачей, которые помогли появиться на свет его девочкам.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что родители просто светятся от радости. Другие стали разглядывать девочек, пытаясь понять, на кого они больше похожи: на маму или папу. "А Кларочка уже как подросла! Такие красотулька девочки!", "Как же Этель подросла", "Ты прямо светишься рядом с девочками и Эммочкой!", "Сколько счастья", "Какие вы молодцы!", – прокомментировали публикацию Эммануила Виторгана подписчики.