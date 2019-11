American Music Awards 2019: узнай, кто побил рекорд самого Майкла Джексона

Певец и гитарист Билли Джо Армстронг, басист Майк Дернт и барабанщик Тре Кул начали свое выступление с последнего хита под названием Father of All со своего 13-го студийного альбома с таким же названием (его выход запланирован на февраль 2020 года). Песня уже попала в топ мирового чарта.

Она начала выступление с композиции The Man из своего нового альбома Lover, надев белую рубашку, на которой были написаны названия ее прошлых альбомов (все, кроме Lover). Затем к ней присоединились Halsey и Камила Кабелло для исполнения Shake It Off. 29-летняя Свифт завершила свое выступление акустическим исполнением песни Lover.