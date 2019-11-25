American Music Awards 2019: узнай, кто побил рекорд самого Майкла Джексона
Spletnik.ru рассказывает, что происходило в этот вечер и какие артисты удостоились премии.
Зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззо, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелло и Шона Мендеса.
Отдельный номер, посвященный 25-летию легендарного альбома Dookie, подготовила американская рок-группа Green Day.
Певец и гитарист Билли Джо Армстронг, басист Майк Дернт и барабанщик Тре Кул начали свое выступление с последнего хита под названием Father of All со своего 13-го студийного альбома с таким же названием (его выход запланирован на февраль 2020 года). Песня уже попала в топ мирового чарта.
Также выступила Тони Брекстон, которая отмечает 25-летие своего дебюта на AMA; певица Шанайя Твейн впервые за 16 лет вернулась на сцену American Music Awards и тоже исполнила свои хиты.
А вот выступление Тейлор Свифт было под угрозой. Звезда заявила в социальных сетях, что представители ее экс-лейбла Big Machine не дали ей разрешения исполнять старые хиты на шоу. К счастью, было достигнуто соглашение. Певица, которая была названа артисткой десятилетия, исполнила зажигательный микс из своих лучших песен.
Она начала выступление с композиции The Man из своего нового альбома Lover, надев белую рубашку, на которой были написаны названия ее прошлых альбомов (все, кроме Lover). Затем к ней присоединились Halsey и Камила Кабелло для исполнения Shake It Off. 29-летняя Свифт завершила свое выступление акустическим исполнением песни Lover.
Девушка в это время играла на рояле, а рядом с ней на сцене танцевала американская балерина театра American Ballet Theatre (одной из трех ведущих классических балетных трупп в США) Мисти Коупленд.
Первую номинацию "Лучший альтернативный исполнитель" забрала любимица публики Билли Айлиш. Вручал статуэтку 17-летней певице актер Чедвик Боузман. Свифт в этот вечер побила рекорд по количеству побед на АМА, обойдя самого Майкла Джексона (25 побед против 24). 25-летняя певица Halsey получила статуэтку в категории "Лучшая песня в стиле поп/рок".
Обладательница именной звезды на "Аллее славы" Кэрри Андервуд удостоилась награды за "Лучший альбом в стиле кантри". Ну а статуэтка "Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок" ушла паре Шона Мендеса и Камилы Кабелло.
Полный список победителей American Music Awards 2019
- Исполнитель года — Ариана Гранде
- Открытие года — Билли Айлиш
- Видео года — Тейлор Свифт, You Need To Calm Down
- Тур года — BTS
- Лучшая исполнительница в стиле поп/рок — Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель в стиле поп/рок — Halid
- Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок — Шон Мендес и Камила Кабелло, Señorita
- Лучшая песня в стиле поп/рок — Halsey, Without Me
- Лучший альбом в стиле поп/рок — Тейлор Свифт, Lover
- Лучшая хип-хоп-исполнительница — Карди Би
- Лучшая хип-хоп-песня — Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
- Лучший хип-хоп-альбом — Post Malone, Hollywood's Bleeding
- Лучшая исполнительница в стиле соул/R&B — Бейонсе
- Лучшая песня в стиле соул/R&B — Бруно Марс
- Лучший альбом в стиле соул/R&B — Khalid, Free Spirit
- Лучший альтернативный исполнитель — Билли Айлиш
- Лучший саундтрек — Bohemian Rhapsody, Queen