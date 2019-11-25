«Нет ничего красивее, чем маленькая грудь»: откровения Ксении Собчак

Ксения Собчак очень часто сталкивается с нападками хейтеров в соцсетях. Чего только стоит эпатажная свадьба звезды с Константином Богомоловым, когда молодожены подъехали к ЗАГСу в катафалке. Впрочем, и без этого злопыхателям есть что обсудить. Чаще всего сплетникам не дают покоя богатства телеведущей, а также ее внешность.

Ксения Собчак — девушка не робкого десятка. Ей палец в рот не клади, да и острое словцо она часто использует. Однако на днях телеведущая стала героиней выпуска интернет-шоу «Хейт-ток», суть которого сводится к тому, что звездный гость общается со своими хейтерами. Ксении пришлось прокомментировать cамые распространенные слухи о себе.

Так, согласно некоторым данным, она якобы встречалась с богатым мужчиной за деньги. К удивлению завистников, звезда подтвердила этот факт. «Да, я там была, летала на два дня встречаться со спонсором. И действительно, получила огромные деньги... Он дал деньги за личный контакт. Он хотел увидеться, понять кто ты, посмотреть в глаза, чтобы ты лично его попросил», — призналась звезда.

Собчак умолчала, чем она занималась на индонезийском острове с богачом.