Смотрите, кто из известных людей Эстонии стал лучшим из лучших и получил премию Top Brands & Persons The Best

23 ноября 2019 года в банкетном зале Swissotel в Таллинне состоялась Церемония награждения лучших компаний и персон в сфере красоты и здоровья Top Brands & Persons The Best. Оргкомитет представил общественности ТОП 27 лучших персон и компаний из Эстонии, Латвии, Украины, Белоруссии и России.
Специальными гостями церемонии награждения в этом году стали ювелир из Латвии Олег Аузер и эстонский певец Уку Сувисте. Генеральный партнер мероприятия Decus Clinic удостоился сразу двух наград: «Лучшая клиника эстетической медицины в Эстонии» и «Лучший аппарат для эстетической медицины в Европе».
Ведущий церемонии Александр Шевцов весь вечер поддерживал праздничное и веселое настроение гостей. которое поддерживали и артисты из России и Эстонии. Например, музыкант из России Варвара Приз покорила гостей световым и музыкальным шоу на ходулях.
Телеведущая ETV+ Елена Поверина и российская телезвезда Елена Ханга получили премию «Лучший телевизионный проект года» за передачу «Своя правда», Елена Варик стала «Общественным деятелем года», Кристина Пронина - «Женским психологом года», Андрей Бирюков – «Хэдшот фотографом года», Александра Гаген - «Диетологом года», Ольга Федд - «Визажистом года», Наталья Юшинская - «Косметологом года», Наталья Фролова - «Лучшим мастером-тренером по перманентному макияжу». Премию получили и другие стилисты и визажисты.