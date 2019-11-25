Смотрите, кто из известных людей Эстонии стал лучшим из лучших и получил премию Top Brands & Persons The Best

Специальными гостями церемонии награждения в этом году стали ювелир из Латвии Олег Аузер и эстонский певец Уку Сувисте. Генеральный партнер мероприятия Decus Clinic удостоился сразу двух наград: «Лучшая клиника эстетической медицины в Эстонии» и «Лучший аппарат для эстетической медицины в Европе».

Ведущий церемонии Александр Шевцов весь вечер поддерживал праздничное и веселое настроение гостей. которое поддерживали и артисты из России и Эстонии. Например, музыкант из России Варвара Приз покорила гостей световым и музыкальным шоу на ходулях.