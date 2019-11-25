В какие страны до сих пор сложно получить визы

Афганистан

Есть путешественники, которые хотят посетить самую опасную страну в мире, где нет конца войне. Таким смельчакам нужно получить письмо от приглашающей стороны. Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует полностью избегать посещение этой страны из-за нестабильной ситуации и невозможности обеспечить безопасность своих граждан.

Бутан

Эта страна находится между Индией и Китаем. В Бутан можно попасть только, если вы путешествуете по программе, организованной бутанским туроператором. Самостоятельным путешественникам туда виза не оформляется.

Саудовская Аравия

Посещение этой страны стало проще, так как с этого года для въезда оформляется электронная виза. Религиозная виза выдается только лицам, которые исповедуют ислам, немусульманам въезд в Мекку запрещен. Находясь в стране следует обязательно соблюдать местные обычаи и одеваться соответствующим образом. Во въезде также может быть отказано, если в вашем паспорте есть отметка о посещении Израиля.

Северная Корея

Чтобы посетить самое закрытое государство в мире, нужно купить тур у официальных туроператоров. Самостоятельным путешественникам в визе будет отказано. Перед получением визы также подписывается соглашение о том, что вы не будете разглашать сведения о жизни в чужой стране и фотографии будете использовать только в личных целях. Журналистам гарантированно откажут в получении визы. Министерство иностранных дел Эстонии категорически не рекомендует посещать Северную Корею.

Туркменистан