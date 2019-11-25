В какие страны до сих пор сложно получить визы

Хотя граждане Эстонии могут путешествовать в большинство стран мира не оформляя визы, есть страны, в которые попасть не так просто.
Афганистан
Есть путешественники, которые хотят посетить самую опасную страну в мире, где нет конца войне. Таким смельчакам нужно получить письмо от приглашающей стороны. Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует полностью избегать посещение этой страны из-за нестабильной ситуации и невозможности обеспечить безопасность своих граждан.
Бутан
Эта страна находится между Индией и Китаем. В Бутан можно попасть только, если вы путешествуете по программе, организованной бутанским туроператором. Самостоятельным путешественникам туда виза не оформляется.
Саудовская Аравия
Посещение этой страны стало проще, так как с этого года для въезда оформляется электронная виза. Религиозная виза выдается только лицам, которые исповедуют ислам, немусульманам въезд в Мекку запрещен. Находясь в стране следует обязательно соблюдать местные обычаи и одеваться соответствующим образом. Во въезде также может быть отказано, если в вашем паспорте есть отметка о посещении Израиля.
Северная Корея
Чтобы посетить самое закрытое государство в мире, нужно купить тур у официальных туроператоров. Самостоятельным путешественникам в визе будет отказано. Перед получением визы также подписывается соглашение о том, что вы не будете разглашать сведения о жизни в чужой стране и фотографии будете использовать только в личных целях. Журналистам гарантированно откажут в получении визы. Министерство иностранных дел Эстонии категорически не рекомендует посещать Северную Корею.
Туркменистан
Чтобы попасть в эту страну, путешественник должен получить приглашение от местной фирмы по организации туров. Но это не дает никакой гарантии, что посольство одобрит получение визы.