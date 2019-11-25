Зал аплодировал стоя! Смотри, как публика в Нарве провожала Максима Аверина со сцены

Сегодня, 25 ноября, гастроли продолжатся в Тарту, в театре Vanemuise , а 26 ноября, в День своего рождения, Максим Аверин встретится на сцене Русского театра с таллиннскими зрителями.

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