Зал аплодировал стоя! Смотри, как публика в Нарве провожала Максима Аверина со сцены
Вчера, 24 ноября, в Нарве с ошеломительного успеха начались эстонские гастроли спектакля Максима Аверина «Научи меня жить». Зрители очень горячо приняли новую постановку артиста и долго не отпускали Максима со сцены, аплодируя стоя.
Сегодня, 25 ноября, гастроли продолжатся в Тарту, в театре Vanemuise, а 26 ноября, в День своего рождения, Максим Аверин встретится на сцене Русского театра с таллиннскими зрителями.
Если вы еще не решились, у вас есть последняя возможность приобрести билеты на спектакль «Научи меня жить» в кассах Piletilevi.