Не упусти свой шанс! В эту пятницу в Ülemiste KFC разыграют до 100 ведер с курицей!

Ресторан быстрого питания KFC, который недавно впервые открылся в Эстонии, объявил, что выходные на этой неделе начнутся уже с пятницы!
29 ноября ресторан откроет двери в 12.00, чтобы отметить первый удачный месяц работы в Эстонии. На месте будет основатель ресторанов KFC – легендарный полковник Сандерс, который разыграет крутые призы! У каждого будет возможность выиграть баскет с хрустящей курицей – всего будет разыграно до 100 ведер!
На мероприятии будут и некоторые звезды, среди которых солист группы Winny Puhh Индрек Вахеоя, а также диджей, колесо фортуны, фотобудки и много другое. Приходи и убедись сам!
Мероприятие закончится в 16.00.
Полную информацию о мероприятии смотри ЗДЕСЬ!