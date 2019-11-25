Не упусти свой шанс! В эту пятницу в Ülemiste KFC разыграют до 100 ведер с курицей!

29 ноября ресторан откроет двери в 12.00, чтобы отметить первый удачный месяц работы в Эстонии. На месте будет основатель ресторанов KFC – легендарный полковник Сандерс, который разыграет крутые призы! У каждого будет возможность выиграть баскет с хрустящей курицей – всего будет разыграно до 100 ведер!