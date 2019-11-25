Пн, 25.11.2019
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Не упусти свой шанс! В эту пятницу в Ülemiste KFC разыграют до 100 ведер с курицей!

KFC

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ресторан быстрого питания KFC, который недавно впервые открылся в Эстонии, объявил, что выходные на этой неделе начнутся уже с пятницы!

29 ноября ресторан откроет двери в 12.00, чтобы отметить первый удачный месяц работы в Эстонии. На месте будет основатель ресторанов KFC – легендарный полковник Сандерс, который разыграет крутые призы! У каждого будет возможность выиграть баскет с хрустящей курицей – всего будет разыграно до 100 ведер!

На мероприятии будут и некоторые звезды, среди которых солист группы  Winny Puhh Индрек Вахеоя, а также диджей, колесо фортуны, фотобудки и много другое. Приходи и убедись сам!

Мероприятие закончится в 16.00.

Полную информацию о мероприятии смотри ЗДЕСЬ!

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